На фронт отправились еще 500 fpv-дронов, приобретенных за средства столицы, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил в Киевской области военных 4-й бригады Нацгвардии Украины "Рубеж". Но передал еще 500 fpv-дронов, приобретенных на средства столицы. БПЛА отправят на передовую бойцам этой бригады.

Об этом Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале.

"Еще 500 fpv-дронов, приобретенных за средства столицы, отправятся на фронт бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж". Сегодня посетил военных. В частности, встретился с бойцами батальона "Свобода", воюющими в составе этой бригады. Бойцы сейчас вышли из зоны боевых действий на ротацию. Мы постоянно помогаем нашим защитникам. И я не раз посещал их на передовой, увозил помощь, которую мы привлекаем из внебюджетных средств", – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что из бюджета общества Киева 4-й бригаде с начала полномасштабной войны выделили почти 500 миллионов гривен.

"Это – средства на оснащение и неотложные нужды, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. На эти средства бойцы ранее закупили, в частности, почти 1000 БПЛА – ударных и разведывательных. А также – системы РЭБ, несколько сотен радиостанций и другой необходимой оснастки". И вот еще 500 fpv-дронов, приобретенных за средства столицы, отправили на фронт, где сейчас сражаются с врагом батальоны 4-й бригады "Рубеж", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева также вручил награды от столицы защитникам батальона "Свобода". Поблагодарил их за мужество. Виталий Кличко подчеркнул, что Киев и дальше продолжит помогать всем военным, защищающим Украину.