На этот раз не получится: суд избрал меру пресечения водителю 'Мерседеса', который жестоко избил велосипедиста. Видео

Водителю Mercedes-Benz Александру Хилику, которого подозревают в избиении велосипедиста в Киеве, изменили меру пресечения. Его отправили на 30 дней в следственный изолятор без права внесения залога.

Впрочем, адвокаты подозреваемого готовятся подавать апелляцию. Об этом стало известно на судебном заседании Подольского районного суда Киева 4 октября, на котором присутствовал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Судебное заседание завершилось после 21:00 в субботу, 4 октября. По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева Хилику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия меры пресечения – 31 октября 2025 года, сообщили в Офисе генпрокурора.

Как известно, 44-летний водитель Mercedes-Benz G500 жестоко избил 40-летнего велосипедиста из-за замечания относительно парковки на велодорожке, а затем оттащил мужчину без сознания с проезжей части к бордюру. После этого он сел в свой автомобиль и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сначала водителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), но под стражу не взяли, несмотря на то, что прокурор настаивал.

Позже его задержали в Белой Церкви и объявили подозрение по еще одной статье – оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание до 8 лет за решеткой.

Что предшествовало

На днях в Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста из-за замечания об остановке. Пострадавший потерял сознание и упал на дорогу, а злоумышленник просто уехал с места происшествия.

Впоследствии OBOZ.UA узнал, что задержанным за избиение велосипедиста, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости, водителем люксового авто Mercedes-Benz G500 (т. н. кубик) оказался Александр Хилик. Он не только уже неоднократно нарушал правила дорожного движения, его подозревают и в хищении у военных. В частности, в поставке некачественной зимней одежды одной из воинских частей на более 25 млн грн.

В четверг, 2 октября, правоохранители повторно задержали водителя автомобиля "Мерседес" и сообщили новое подозрение. Уже в субботу, 4 октября, начался суд в отношении Александра Хилика, на котором фигурант дела рассказал свою версию событий.

По его словам, инцидент спровоцировал сам велосипедист, который якобы что-то тянул из кармана подозреваемого и с руганью обращался в сторону жены водителя люксового авто. После этого Хилик ударил пострадавшего, но на суде показали полную версию видео с камеры видеонаблюдения.

Зато пострадавший, который сейчас проходит лечение в столичном медучреждении, не помнит, из-за чего оказался в больнице.

