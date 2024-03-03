На балконах растут деревья и бегают крысы: в Киеве доводят до уничтожения дом авиаконструктора Игоря Сикорского

В самом центре Киева разваливается дом семьи известного украинского авиаконструктора Игоря Сикорского. Уже много лет здание, а точнее то, что от него осталось, принадлежит Министерству обороны. Однако ведомство ничего не предпринимает, чтобы сохранить исторический памятник и память о великом конструкторе.

В декабре прошлого года Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству обороны в иске на решение Окружного административного суда относительно дома Сикорского. Таким образом ведомство обязано привести здание в порядок.

Но вряд ли Минобороны сейчас будет этим заниматься. Единственный выход из этой ситуации – передать дом властям Киева, которые смогут его восстановить.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Семейній дом Сикорских

Дом известного украинского авиаконструктора Игоря Сикорского находится по адресу ул. Ярославов вал, 15Б, недалеко от метро "Золотые ворота".

Отец будущего авиаконструктора, Иван Сикорский, был известным в Киеве врачом-психиатром. Семья жила на первом этаже дома, а на 2 и 3 этажах размещались пациенты с психическими заболеваниями, которых лечил отец Сикорского, а после его смерти до 1920-х годов – его дочери.

"Это дом, где родился, жил авиаконструктор Игорь Сикорский. Отсюда студентом он отправлялся на занятия в Киевский политехнический институт. Тут, в мастерской в саду на участке возле дома он построил первую модель вертолета. А затем и первую модель самолета, которую потом опробовали на аэродроме. Вся территория вокруг дома, включая склон, застроенный сейчас гаражами, с выходом на улицу Святославскую (теперь Липинского) принадлежала Сикорским", – рассказывает архитектор Алексей Струтинский.

После революции 1917 года Игорь Сикорский, который уже был авиаконструктором в Петербурге, покинул страну, он уехал во Францию, а потом эмигрировал в США, где уже стал знаменитым на весь мир создателем самолетов и вертолетов. Его отец умер в 1919 году, после этого семья тоже перебралась в США.

А сам дом был передан в управление военного ведомства. Тут размещались советские учреждения, когда-то тут даже была гостиница Министерства обороны.

Однако в последние десятилетия здание разрушается. Еще на рубеже 2000 годов в Киев приезжали родственники авиаконструктора, они хотели вкладывать средства в реконструкцию дома, где жила их семья. Но дело так ничем и не закончилось.

Деревья на балконах и полчища крыс

Сейчас здание по Ярославому валу 15Б так и остается в ведомстве Министерства обороны.

Правда, само министерство ничего не делает для того, чтобы сохранить памятник. За много лет от дома практически остались стены. Внутри рухнули перекрытия, там бегают полчища крыс, пугая прохожих и соседей. На балконах растут деревья. Внутри здания даже был пожар. Фактически дом доводят до уничтожения.

"Внутри здания еще сохранились оригинальные двери, вставки. Но все в ужасном состоянии. По соседству находится наш офис, так крысы по крыше перебегают даже к нам", – рассказывает архитектор Струтинский.

Его супруга, тоже архитектор Зоя Истомина говорит, что часто к дому экскурсоводы приводят иностранцев и рассказывают о семье известного авиаконструктора.

"Туристы смотрят на этот здание округлив глаза. Я как-то слышала, что один из них громко говорит: "Они убили это дом". Иностранцы не могут понять, как можно иметь такое аутентичное здание, такое символическое место, особенно сейчас, и ничего с этим не делать", – говорит Зоя Истомина.

Единственное, что пока спасает дом от сноса и строительства на его месте какой-нибудь высотки – это статус памятника архитектуры национального значения.

Архитекторы готовы взяться за работу

Семья архитекторов готова взяться за то, чтобы помочь восстановить дом на Ярославом валу, обустроить вокруг городское пространство.

"Я с удовольствием займусь этой работой. Могу провести подготовительную работу, сделать обследование, подземные, геологические работы. Сотрудники нашей мастерской могут проектировать, контролировать строительство", – говорит Алексей Струтинский.

Идея архитекторов состоит в том, чтобы восстановить дом Сикорского.

"На первом этаже может быть музей, второй и третий этаж отдать для потребностей города, там может разместиться любая организация, любой фонд. Вокруг должно быть городское пространство, включая небольшой парк за домом, который будет выходить на улицу Липинского, к велотреку, который был построен в 1913 году. Далее можно будет прогуляться по улице Богдана Хмельницкого, дойти до метро "Университет", спуститься в Ботанический сад", – считают архитекторы.

Помочь финансово может семья Сикорских, а также компания Sikorsky Aircraft.

Кабинет министров против

Однако осуществить проект можно только в том случае, если дом Сикорского будет передан Киеву на баланс. При чем речь об этом идет уже лет десять. Понятно, что во время войны Министерство обороны, которое сейчас обязали через суд привести в порядок дом, заниматься этим не сможет.

А вот Киевские власти смогут. Тем более, что для осуществления таких проектов необходим отвод земли. Этот вопрос решает Киеврада.

Еще в декабре прошлого года известная защитница Киева, юрист Марина Соловьева, которая возглавила сейчас департамент охраны культурного наследия Киевской администрации, рассказывала в интервью OBOZ.UA, что еще в 2015 году исполнительный комитет Киеврады инициировал вопрос о передаче дома Сикорского в коммунальную собственность громады Киева.

В 2017 году Киеврада проголосовала решение №556/3563, которым дала согласие на бесплатное принятие в коммунальную собственность громады Киева дома Игоря Сикорского.

Однако, по словам Соловьевой, отсутствие воли Министерства обороны Украины и ГП "Отель "Козацкий" на сохранение здания создает угрозу его окончательного уничтожения.

"Мне известно, что когда министром обороны был Резников, то он подписал согласие на передачу дома Сикорского в коммунальную собственность. У нас есть коммуникация с корпорацией и фондом Сикорского. Они бы очень хотели участвовать в восстановлении этого дома. Их план – сохранить здание и сделать там музей", – отмечала Соловьева.

Однако на пути осуществления этих планов встал Кабмин. На обращения Киева он давал отказ.

Пока идут споры дом Сикорского разваливается. Территория замусорена, вокруг растут заборы, бегают крысы. И это всего в 10 минутах ходьбы от Крещатика. И неизвестно, сможет ли пережить еще одну зиму дом известного конструктора.

В тоже время общество и время требуют решения центра города как общественного пространства. Где люди могут гулять, общаться и воспринимать город как часть своей истории и быть причастными к ней.