Мы всегда будем отстаивать принципы Основного закона: Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с 30-й годовщиной Конституции, подчеркнув неизменность принципов верховенства закона и демократии. Он отметил, что украинцы сегодня героически отстаивают свои права, а страна-агрессор Россия пытается уничтожить нашу государственность.

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Своё поздравление Кличко опубликовал в соцсетях.

Мэр столицы выразил уверенность в неизбежной победе и сохранении европейского будущего Украины.

Кличко напомнил, что первая украинская Конституция появилась раньше, чем большинство европейских.

"Верховенство закона, демократических прав и свобод каждого гражданина — основополагающие принципы, закрепленные в нашей Конституции. И мы всегда будем их отстаивать!

Это то, с чем веками не может смириться российский агрессор, пытающийся уничтожить украинскую государственность.

Но украинцы вновь демонстрируют свою непокорность и дух свободы. В кровавой войне, в героической борьбе за свою страну.

Мы выстоим и победим! Украина не отдаст свою независимость и своё демократическое европейское будущее!", – подчеркнул Виталий Кличко.