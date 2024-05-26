'Мы помним нашу историю': Кличко поздравил киевлян с Днем города и показал трансформацию столицы. Видео

Мэр столицы Виталий Кличко поздравил жителей столицы с Днем Киева и опубликовал в своих соцсетях видео, где показал, за последние годы открывшие в столице памятники, символические для нашего города. Он отметил, что киевляне помнят свою историю и увековечивают ее, в частности, в памятниках.

Среди них – памятники Илье Муромцу, Игорю Сикорскому и Архистратигу Михаилу. А также – любимцы киевлян – малыши (Кий, Щек, Хорив и Лыбидь – основатели Киева) на Почтовой площади. Но установлен на холмах города самый большой флаг Украины.

"Киев – старинный и современный. Мы помним нашу историю и стараемся ее увековечить. В последние годы мы открыли в столице немало памятников – и посвященных выдающимся фигурам Украины, и символических для нашего города. Обновили и памятник основателям Киева. Но установили самый большой флагшток, на котором всегда развевается государственный флаг Украины. Поздравляю всех с Днем рождения нашего любимого города! Вместе делаем его еще красивее!" – подчеркнул в сообщении к видео Виталий Кличко.