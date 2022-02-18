Мы должны совместно остановить агрессора, – Кличко в Мюнхене сказал, чем Европе грозит 'сдача' Украины

Через Украину сегодня проходит линия глобального противостояния между демократией и авторитаризмом. Демократическая и ориентированная на членство в ЕС и НАТО Украина расценивается Кремлем как смертельная опасность для российского авторитаризма.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, выступая в земельном Парламенте Баварии перед депутатами Парламента и членами правительства Баварии с речью "Украина в опасности – пора стать рядом". Он подчеркнул, что демократический мир должен стать рядом с Украиной в защиту принципов демократии и безопасности. Если же он "сдаст" Украину, это отзовется по всей Европе.

Спасибо за приглашение выступить сегодня перед вами. Это для меня – большая честь и возможность рассказать политикам и жителям Баварии о той драматической ситуации, в которой сегодня находится Украина и украинцы. Мы находимся перед реальной угрозой масштабного вторжения на нашу землю русских войск. Более 130 тысяч солдат, тысячи единиц боевой техники, ракеты находятся в боевой готовности у наших границ, – сказал Кличко. – Вы не увидите паники в Украине. Впрочем, мы хорошо знаем, на что способен российский агрессор, уже восемь лет ведущий войну против Украины", – подчеркнул мэр Киева.

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Он напомнил, что вопреки всем нормам международного права и человеческой морали Россия оккупировала Крым, часть Донбасса. Нанесен огромный ущерб украинской экономике. Но наиболее ужасно, что жертвами агрессии за эти годы стали более 13 тысяч граждан Украины – военных и гражданских. Десятки тысяч получили ранения.

"И это все происходит в стране в центре Европы! В стране, высокой ценой отстоявшей свой демократический путь развития. А Кремлевское руководство не оставляет стремлений возродить то Российскую империю, то Советский Союз. Главное в его намерениях – обеспечить свое доминирование в регионе Восточной и даже Центральной Европы. Пересмотреть на свою пользу европейский порядок после 1989. Ограничить возможности НАТО и ЕС противостоять российской экспансии, – подчеркнул – Чтобы реализовать свои планы, Путину нужно установить контроль над Украиной. И это вопрос не только геополитики. Для авторитарной России демократическая, успешная и ориентированная на членство в ЕС и НАТО Украина представляет смертельную опасность. – Как доказательство того, что можно строить свою жизнь на других ценностях и принципах, чем авторитаризм", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что в 2014 году, после революции достоинства, украинское общество окончательно отвергло нео-советскую модель развития. Украинцы сделали выбор в пользу демократических принципов, открытой экономики и высоких социальных стандартов.

Россия своими действиями в отношении Украины, начиная с 2014 года, полностью уничтожила систему европейской безопасности. И сегодня пытается навязать европейцам раздел континента на зоны влияния, игнорируя принципы суверенитета и территориальной целостности государств. Пытается заменить нормы цивилизованного поведения на законы джунглей. Международное право – о праве сильного.

"Именно поэтому мы должны вместе остановить агрессора! Не дать ему диктовать свою политическую волю, шантажировать Украину и демократический мир. Без этого невозможны стабильность и мир в Европе. Да, я уверен, что агрессора можно остановить. Мы видим, что Путин понимает только аргументы , подкрепленные силой, поэтому к дипломатическим усилиям необходимо добавить существенное ужесточение санкций против России и усилить военное сотрудничество партнеров с Украиной Я хочу отметить это именно здесь – в Германии. – заметил Кличко – Да, санкции могут иметь негативные последствия и для тех стран, кто их применяет, но это – мощное средство, чтобы заставить агрессора остановиться и отступить. разве это не более важно, чем временные бытовые и экономические неудобства?! Пусть задумаются об этом те, кто выступает за продолжение реализации "Северного потока" в – 2". Ибо нельзя декларировать приверженность высоким принципам и усиливать свою энергетическую зависимость от России. Понимаю, насколько сложным для Германии вопрос о поставках оружия в Украину. Но я призываю вас понять, что в Европе сегодня сложилась очень опасная ситуация. И она требует удивительных действий!

Никто не сомневается, что Украина является жертвой агрессии. И у Украины должна быть средства, чтобы защищать своих граждан от безжалостной, вооруженной до зубов российской армии. Мы рассчитываем, что Германия сделает шаг в верном направлении. Как поступили наши американские, канадские, и многие европейские партнеры", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что с начала российской агрессии Украина добилась заметного прогресса в развитии своего оборонного сектора. – Созданы мощные Вооруженные силы, ценой больших усилий и героизма украинских воинов сдерживают нашествие одной из крупнейших армий мира.

"Вместе с тем, чтобы эффективно противостоять агрессору, нам нужна масштабная практическая поддержка наших западных партнеров. Это отвечает нашим общим интересам. Ведь без утоления агрессора невозможно построить новую архитектуру европейской безопасности, невозможно развивать сотрудничество между странами Европы на принципах демократии. Сильных не атакуют". Мы должны быть сильными – весь демократический мир! Чтобы показать, что наши принципы, международное право и безопасность – это не пустые слова. Что мы за них будем бороться и не дадим уничтожить!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Перед выступлением в земельном Парламенте Баварии Кличко пообщался с иностранными СМИ и подчеркнул, что прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы донести, насколько Украина нуждается в поддержке и помощи.

"Ситуация напрягается. Россия не оставляет попыток начать широкомасштабную войну. Сегодняшние обстрелы на Донбассе, разрушенные школа и садик, ранены украинские военные и мирные жители – тому свидетельство, – подчеркнул Кличко. –

Демократический мир должен встать рядом с Украиной. В защиту принципов демократии и европейской безопасности! Нужна общая позиция всех наших партнеров, требуются строгие механизмы для удержания агрессора. Если мир "сдаст" Украину, это отзовется во всей Европе!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Главной темой конференции станут глобальные вызовы – пандемия и климатический кризис, защита демократии. А также – регламентация новейших технологий. Будут обсуждаться во время конференции и активизация Трансатлантического альянса, растущее напряжение в Восточной Европе, ситуация в горячих точках мира и роль ЕС в преодолении этих кризисов.

В пятницу, 18 февраля, Виталий Кличко примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции, а также встретится с делегацией Сената США и европейскими политиками. После этого вернется в Киев.