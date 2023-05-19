'Мы должны не просто восстановить государство, а создать новую Украину', – Кличко на форуме War Time Economy

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на открытии Украино-Американского Форума War Time Economy, который проходит в Киеве. Форум является платформой партнерства, цель которой – ускорить интеграционные процессы между деловыми кругами США и Украины и наладить сотрудничество в послевоенном восстановлении украинского государства.

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Об этом сообщила пресс-служба городского головы Киева.

"Беспрецедентная поддержка со стороны США помогла нам выстоять в самый тяжелый период российского нашествия, когда под непосредственной угрозой оказалось сердце Украины – Киев, – отметил мэр столицы. – Еще идет война, но мы уже должны думать, какой будет наша страна завтра. После победы. "Важно, чтобы Украина продолжала необходимые реформы, трансформацию государства даже в условиях военного положения. От этого будет зависеть успех послевоенного восстановления. Мы должны не просто восстановить свою страну, отремонтировать, отстроить разрушенное агрессором. Мы должны создать фактически новую Украину - более эффективную, действительно демократическую, сильную и современную", – подчеркнул Кличко.

Он убежден, что ключевую роль в этом процессе, как и в организации сопротивления российскому нашествию сейчас, будут играть органы местного самоуправления, территориальные общины. Кличко подчеркнул, что децентрализация может и должна стать важной силой послевоенного переустройства Украины.

"Во время войны именно на плечи местного самоуправления легла жизнеобеспечение общин, и защита их жителей. Местные власти и общины объединили усилия и совместно преодолевают сегодняшние вызовы, - отметил Кличко. - Хочу также отметить, что столичные власти с первых дней войны для стабилизации экономики города ввела комплексную поддержку бизнеса и нужно отдать должное бизнесу, который быстро адаптировался к новым реалиям и почти полностью возобновил работу, возобновили работу и активно работают и предприятия, максимально задействованные в обеспечении военных нужд: машиностроения, фармацевтической отрасли и легкой промышленности. переориентировался на потребности армии ИТ бизнес. Как известно, наибольшее наполнение столичного бюджета обеспечивает именно бизнес и работающее население", - отметил мэр Киева.

Он отметил, что благодаря этому не произошло провала в городском бюджете. В этом году за первые 4 месяца в бюджет поступило почти на 3,6 млрд гривен больше средств, чем за аналогичный период 2022. Но на 3,8 млрд больше, чем за 4 месяца 2021 года.

Кличко отметил, что важную роль в экономике Украины и ее восстановлении может сыграть и бизнес Соединенных Штатов. Речь идет о масштабных, интересных и для Украины, и для деловых людей США проектов. Об инвестициях, финансовых ресурсах, которые привлекут в Украине передовые технологии и опыт. Будут способствовать формированию партнерства как с украинским бизнесом, так и с властными структурами, в том числе на местном уровне.

"Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить американских бизнесменов в Киев. Уже сегодня мы готовы обсуждать перспективные проекты и возможности украинской столицы. – В частности, в сфере сервисной экономики, экономики знаний и инноваций. В этом смысле мы также рассчитываем на Американский Университет, который начал свою деятельность в Киеве", – подчеркнул Виталий Кличко.

Программа Украино-Американского Форума War Time Economy охватывает ключевые темы развития Украины во время войны и в послевоенный период. Сегодня эксперты обсуждают перспективы привлечения американских компаний к возобновлению устойчивой энергетической инфраструктуры, разминированию украинских земель, возможности инвестировать и поддерживать украинскую экономику в условиях войны, которую развязала Россия.

Среди гостей и спикеров – международные деятели, представители профильных министерств, государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций. В частности, заместитель Главы миссии США в Украине Кристофер Смит, бывший спецпредставитель правительства США по Украине Курт Волкер, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, министр обороны Украины Алексей Резников, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и другие .