Музыкальные свидетельства войны: Киев приглашает на выставку Международного музыкального фестиваля MUSIC.UA.WAR
В центре Киева до 20 августа проходит уникальный проект – выставка победителей Международного Музыкального Фестиваля MUSIC.UA.WAR, представляющая видеоклипы о коварной войне России против Украины. Выставка под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева возле Арки Свободы украинского народа (Владимирский спуск, 2) собрала произведения музыкантов разных жанров в возрасте от 6 до 79 лет из трех стран – Украины, Канады, США.
На выставке можно увидеть кадры из клипов, рядом с каждым – QR-код с переходом на видео победителя на YouTube канале фестиваля https://www.youtube.com/@MusicUAwar
Фестиваль организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM и STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины и Киевской городской власти.
Фестиваль был организован как арттерапия для украинцев, также собрал свидетельства войны в музыкальной форме. Этот проект – воплощение силы духа и красоты души украинского народа в музыке.
Победители Международного музыкального фестиваля MUSIC.UA.WAR
Ольга Процишина
София Мариняк
София Исаак
KHORTA
Vlad Roze
Марина Коваленко
Иван Клименко
Вероника и София Кучма
New people
Дмитрий Банарь
OUTSIDE
Валерия Ахтырченко
Dave Knapp
Олег Кошевой
BeАtriS
Ярослав и Марина Косолап
Андрей Кравченко
Диана Данилюк
MOLODI&Ostrovskyi
GREMO
Группа "Stanem"
Ангелина Мартынюк
Екатерина Василенко
BROVSKYI
Вокал-шоу бэнд "Созвездие"
Соломия Федов
Дети Украины
Оля Паньков
THE LOCKDOWN KIDS
Ансамбль "MIКС"
МэриЛинор
Элла Кривченко
StellarSun
PALANT
Zlata Barchuk
Эмир Зейналов
Группа "Crazy Lazy"
Оля Нестерко
Павел Руденко
Виталина Бессонова
VadioRadio
София Судьба