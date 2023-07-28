Музыкальные свидетельства войны: Киев приглашает на выставку Международного музыкального фестиваля MUSIC.UA.WAR

В центре Киева до 20 августа проходит уникальный проект – выставка победителей Международного Музыкального Фестиваля MUSIC.UA.WAR, представляющая видеоклипы о коварной войне России против Украины. Выставка под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева возле Арки Свободы украинского народа (Владимирский спуск, 2) собрала произведения музыкантов разных жанров в возрасте от 6 до 79 лет из трех стран – Украины, Канады, США.

Видео дня

На выставке можно увидеть кадры из клипов, рядом с каждым – QR-код с переходом на видео победителя на YouTube канале фестиваля https://www.youtube.com/@MusicUAwar

Фестиваль организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM и STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины и Киевской городской власти.

Фестиваль был организован как арттерапия для украинцев, также собрал свидетельства войны в музыкальной форме. Этот проект – воплощение силы духа и красоты души украинского народа в музыке.

Победители Международного музыкального фестиваля MUSIC.UA.WAR

Ольга Процишина

София Мариняк

София Исаак

KHORTA

Vlad Roze

Марина Коваленко

Иван Клименко

Вероника и София Кучма

New people

Дмитрий Банарь

OUTSIDE

Валерия Ахтырченко

Dave Knapp

Олег Кошевой

BeАtriS

Ярослав и Марина Косолап

Андрей Кравченко

Диана Данилюк

MOLODI&Ostrovskyi

GREMO

Группа "Stanem"

Ангелина Мартынюк

Екатерина Василенко

BROVSKYI

Вокал-шоу бэнд "Созвездие"

Соломия Федов

Дети Украины

Оля Паньков

THE LOCKDOWN KIDS

Ансамбль "MIКС"

МэриЛинор

Элла Кривченко

StellarSun

PALANT

Zlata Barchuk

Эмир Зейналов

Группа "Crazy Lazy"

Оля Нестерко

Павел Руденко

Виталина Бессонова

VadioRadio

София Судьба