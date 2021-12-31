Музей жертв Бабьего Яра в Киеве создадут в рамках государственно-частного партнерства

Министерство культуры и информационной политики Украины согласовало передать в аренду Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища в Киеве. Здесь в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве откроют Музей жертв Бабьего Яра.

"Это важный шаг для дальнейшего развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра из места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат", – отметила исполняющая обязанности генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова.

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Государственно-частное партнерство – эффективный инструмент для привлечения инвестиций в знаковые для страны проекты. Успешные примеры такого сотрудничества можно увидеть на острове Хортица, в музее народной архитектуры и быта "Пирогово". На территории заповедника при участии Мемориального центра уже появились такие важные проекты как "Зеркальное поле" и "Кристаллическая стена плача". Построили символическую синагогу "Место для размышлений". Реализован проект "Имена".

"Важно не просто сохранить здание конторы как уникальный исторический объект, но и сделать его ключевым для понимания всей трагедии этого места, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер. – Мы проинвестируем только в архитектурное решение в течение следующих трёх лет около 5 миллионов евро. Чрезвычайно важно, что благодаря поддержке главы государства наша страна может наконец-то достойно почтить память жертв, а также рассказать, как во времена Советского Союза память об этой трагедии пытались уничтожить".

К реставрации здания конторы присоединится международное архитектурное бюро OFFPOLINN, базирующееся в Нью-Йорке и Мадриде.

"Бабий Яр – чрезвычайно важное место для истории, культуры и будущего человечества. Архитектура музея поможет признать эту трагедию, обсудить и обдумать её", – отметил основатель OFFPOLINN Андрес Хаке.