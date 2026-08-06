"Мурлыкающая Украина": на Спивочем поле в Киеве пройдет масштабная выставка цветов

21 августа, ко Дню Независимости Украины, на "Спивочем поле" откроется масштабная выставка цветов "Муркотливая Украина".

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Помимо цветочных композиций, посетители увидят десятки тысяч цветов, атмосферные фотозоны и уютные места для отдыха.

"После годичной паузы мы продолжаем любимую цветочную традицию. Но на этот раз выставка станет ещё более современной, интерактивной и в то же время будет отражать реалии сегодняшнего дня. Гостей ждут инсталляции "Стражи жизни", "Цветочное укрытие", "Котик-казак" и многие другие", – говорит организатор выставки, основатель компании Unipark Денис Погорелко.

Выставка продлится в течение месяца – с 21 августа по 20 сентября.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или в кассе парка "Спивоче".

Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Вход для представителей УБД и лиц с инвалидностью I–II группы – бесплатный. Вход для пенсионеров – бесплатный каждый понедельник.

Адрес: парк "Спивоче", ул. Лаврская, 31

Стоимость билетов: взрослый (с 12 лет) – 350 грн, детский (от 3 до 12 лет) – 250 грн

Детям до 3 лет – бесплатно.