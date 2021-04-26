Под Киевом выпал снег. Фото

В понедельник, 26 апреля, Яготинский район Киевской области сильно засыпало снегом.

Об этом сообщил "Главком".

"Снежить на Яготинщине начало с самого утра. Люди не ожидали, что в конце апреля погода поразит своей непредсказуемостью", – говорится в сообщении.

Снегопады были достаточно интенсивными. Температура воздуха составляла лишь + 2 ° и сформировался снежный покров.

Отметим, что с пятницы, 23 апреля во городе сильно похолодало. А в субботу в разных районах города падал снег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в понедельник, 26 апреля, будет дождливой и прохладной на всей территории страны. Ночью в части западных и северных областей возможны заморозки.