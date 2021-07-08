Кличко: Киевсовет предоставил Международноум аэропорту 'Киев' им. И. Сикорского земельный участок под дальнейшую его реконструкцию

Киевский городской совет предоставил Международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского земельный участок под дальнейшую его реконструкцию. Соответствующее решение поддержали 82 депутата.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, депутаты утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка (13,16 га) КП Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского для строительства и обслуживания объектов инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры и объектов связи между улицами Медовая и Лучистая в Соломенском районе города.

"Сегодня мы сделали важный шаг для развития Международного аэропорта" Киев", – продолжение его взлетно-посадочной полосы, – сказал Кличко. – Аэропорт "Киев" имеет стратегическое значение и для нашего города, и для всей Украины. И это – единственный столичный аэропорт, который находится в черте города. Поэтому увеличение его мощностей будет способствовать комфорту как киевлян, так и гостей столицы ", – добавил Виталий Кличко.