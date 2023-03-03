Кличко: Ассоциация городов обратилась к правительству по компенсации 36 млн грн разницы в тарифах предприятиям тепло- и водоснабжения
Предприятиям тепло- и водоснабжения Украины необходимо компенсировать из госбюджета разницу в тарифах на сумму 36 млрд. грн. Именно таков размер задолженности перед коммунальными предприятиями на январь 2023 года.
Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил после состоявшегося в Киеве заседания Правления Ассоциации городов Украины.
В течение отопительных сезонов 2021-2022 годов и 2022-2023 годов тарифы на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для бытовых потребителей не изменялись. Основанием для моратория на повышение тарифов был заключен 30 сентября 2021 между Ассоциацией городов Украины, Кабинетом Министров Украины, Офисом Президента Украины и НАК "Нафтогаз Украины" Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения в отопительном периоде 2021/2022, а также Закон Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования" №2479-IX от 29 июля 2022 года.
Вместе с мораторием на повышение тарифов также предусматривалась компенсация ущерба предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, за счет денег государственного бюджета. По расчетам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, задолженность по разнице в тарифах перед коммунальными предприятиями тепло- и водоснабжения страны на январь 2023 года составляет 36 млрд грн.
Поскольку из государственного бюджета в 2022 и 2023 годах средства не выделялись, Правление Ассоциации городов Украины после обсуждения проблем сферы с руководством НАК "Нафтогаз" приняло соответствующее обращение к правительству.
"Для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления услуг населению предприятиями тепло- и водоснабжения, постоянного завершения отопительного сезона 2022/2023 годов и подготовки к следующему отопительному сезону необходимо безотлагательно направить 36 млрд грн из госбюджета на компенсацию ущерба соответствующим предприятиям", - заявил Виталий Кличко.