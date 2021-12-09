Киевсовет одобрил бюджет столицы на 2022 год, – Кличко

Депутаты Киевсовета одобрили бюджет столицы на 2022 год. "За" такое решение проголосовали 108 депутатов. Также депутаты приняли изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2022 года. Соответствующий документ поддержал 101 депутат.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме более 69 млрд грн. Расходы – 67 млрд. Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования – на нее выделили 26,4 млрд грн. Это – 39% всех расходов городского бюджета. На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировано 12,9 млрд грн или 19,5% бюджета города. На здравоохранение – 5,9 млрд грн, социальную защиту – 5,4 млрд грн, ЖКХ – 5,7 млрд грн, культуру и искусство – более 1,5 млрд грн, физическую культуру и спорт – более 1,4 млрд грн.

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Минимальная заработная плата в смете города на 2022 год заложена в объеме – 6,7 тыс. грн, средняя заработная плата – 23 029 грн.

"Я поздравляю депутатов, что мы одобрили бюджет – главный финансовый документ, по которому столица будет жить в 2022 году. Следующий год будет не простым. Нам нужно будет продолжать борьбу с коронавирусом, а также реализовать запланированные изменения, которые сделают нашу столицу настоящим европейским городом". Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, строительство и реконструкцию детсадов и школ, больниц, обустройство киевских парков и скверов", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.