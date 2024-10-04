Информация некорректна и манипулятивна: в КГГА прокомментировали заявление ГАСУ о переплате за доставку вагонов метро из Польши

Обнародованная Государственной аудиторской службой (ГАСУ) информация о том, что столичный метрополитен якобы переплатил более чем в 6 раз за транспортировку подаренных вагонов из Польши, является необъективной и манипулятивной. Определение компании, осуществлявшей перевозку 60 варшавских вагонов метро, произошло согласно действующему законодательству на электронной системе закупок "Прозорро".

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Об этом заявили в Киевской городской госадминистрации, комментируя выводы ГАСУ по поводу проверки финансовой деятельности столичного метро.

В КГГА отметили, что компанию, которая перевезла 60 варшавских вагонов метро в Киеве, избрали через электронную систему "Прозорро", согласно Закону Украины "О публичных закупках".

"Победитель отвечал всем указанным требованиям. Кроме того, заключение Государственной аудиторской службы Украины подтверждает отсутствие нарушений проведения этой закупки", — говорится в сообщении.

Расчет стоимости по перевозке 60 варшавских вагонов формировался в соответствии со спецификой груза (длина одного вагона 20 м), техническими требованиями к публичным закупкам, маршрутом перевозки между страной ЕС и Украиной, необходимостью страхования груза, подчеркнули в КГГА.

Перевозили вагоны метро автотранспортом. Это первый подобный опыт по перевозке подобных грузов.

"Учитывая совокупность всех требований, была сформирована ожидаемая стоимость закупки услуг", - отметили в столичной администрации.

После получения комментариев от ГАСУ относительно якобы завышенной стоимости, киевский метрополитен также обратился к открытым источникам, на которые ссылается Служба, с просьбой предоставить информацию о подтверждении стоимости согласно указанным требованиям.

"В полученном ответе было указано, что эта компания является экспедитором, собственного транспорта не имеет и может предоставить информацию только в случае заказа (осуществления) фактической перевозки после переговоров с субподрядчиками. Указанное подтверждает неполноту метода сравнения информации из открытых источников и необъективность выводов ГАСУ ", – отметили в КГГА.

Также в столичной администрации отметили, что предприятие предоставило все необходимые документы, объяснения и замечания в ходе проверки. Однако ГАСУ отклонила и не учла их при формировании отчета.

"Поэтому информация, обнародованная Службой, выглядит некорректной и манипулятивной", – прокомментировали в КГГА результаты аудита о переплате за доставку вагонов метро из Польши.