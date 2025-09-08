УкраїнськаУКР
Мондриевский призвал учитывать позицию киевлян относительно будущего Житнего рынка

Мария Шевчук
Кияни
Житний рынок – это символ Подола, поэтому любые решения относительно его будущего должны учитывать позицию киевлян, мнения специалистов и экономические расчеты.

Об этом пишет пресс-служба КГГА со ссылкой на Facebook заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

"В Киевсовете ранее были зарегистрированы два проекта решений – один по продаже, другой по передаче рынка в аренду. Это сделано для того, чтобы депутаты могли обсуждать и рассматривать различные подходы и взвешивать все за и против. Именно так и должно работать местное самоуправление – когда есть баланс мнений и возможность принять решение открыто... Мы, как депутаты, должны слышать общество и действовать в его интересах. И именно для этого сегодня важно, чтобы все предложения были представлены открыто и прозрачно", – отметил Валентин Мондриевский.

По его словам, во избежание спекуляций на ближайшее заседание Киевсовета проекты решений по Житнему рынку выносить не будут.

Он также напомнил, что этот рынок внесен в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия Киева. И теперь на него распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и охранные мероприятия, определенные законодательством.

"А дальше Департамент охраны культурного наследия КГГА готовит пакет документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины для присвоения рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников", – отметил Валентин Мондриевский.