"Могли схлестнуться два спецназа". Как "альфачи" под Киевом ворвались в полицию и что на самом деле произошло

В сети появились несколько видео с участием сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, которые вошли в помещение отдела полиции, а также задержали на улице сотрудника правоохранительных органов. Сообщалось о "штурме СБУшниками здания полиции" и задержании на взятке полицейских. Информация вызвала резонанс, так как спецназ одного ведомства против сотрудников другого задействуют чрезвычайно редко.

Что произошло на самом деле – разбирался OBOZREVATEL.

Как выяснили журналисты OBOZREVATEL, 16 января сотрудники Госбюро расследований вместе с СБУ задержали на взятке полицейского, который якобы получил 10 тысяч долларов за "решение вопроса".

Как утверждают источники OBOZREVATEL, задержанный – сотрудник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

В тот же день вечером в Киево-Святошинском отделе полиции произошло то, что в народе называют "маски-шоу". Этот отдел полиции находится в г. Боярка Киевской области. В здании есть зона, куда могут беспрепятственно проходить посетители, а вот дежурная часть закрыта, также защищено помещение, где хранится оружие.

Первыми в отдел полиции вошли следователи Госбюро расследований, а затем ворвался спецназ СБУ. Как "альфачи" подъезжают в микроавтобусах и забегают в здание Киево-Святошинского отдела полиции, есть на видео с боди-камер сотрудников СБУ.

Спецназовцы забегают в здание и направляют оружие на полицейских.

Еще на одном видео СБУ показано, как сотрудники ГБР и спецназовцы идут по коридорам отдела полиции. Судя по всему, именно следователь Госбюро расследований отдает команду "альфачам" контролировать, чтобы из кабинетов отдела полиции никто не выходил.

Как выяснил OBOZREVATEL, все это было сделано для того, чтобы изъять уголовное производство, а не для задержания, например, оборотня в погонах или спасения жизни.

Как рассказал наш источник, когда сотрудники ГБР вошли в здание полиции, они представились и показали документы.

"Все было нормально, но потом почему-то забежали "альфачи". Никакого штурма по факту не было, и сопротивления никто из полицейских не оказывал. Конечно, люди были шокированы, когда вооруженный спецназ появился в полиции. Но самое интересное, никакого задержания в Киево-Святошинском отделе не проводилось, ничью жизнь не спасали и т.д. Просто хотели во время неотложного обыска изъять уголовное производство", – рассказал источник.

В чем был смысл этого действа – непонятно, говорит собеседник OBOZREVATEL. Дело в том, что производство есть в электронном виде, в реестре. К тому же, утверждают в полиции, оно не имеет прямого отношения к задержанному в Киеве оперативнику Нацполиции.

По мнению нашего собеседника, теперь много вопросов к следователям ГБР и как они будут все это "легализовать" в суде.

"Уголовное производство изъяли, в дальнейшем обратятся в суд, чтобы наложить на него арест. Но теперь большой вопрос, удовлетворит ли суд это ходатайство, так это очень серьезная ситуация. А для неотложного обыска нужно иметь веские причины, которые прописаны в УПК", – добавил источник.

В полиции говорят, что оснований для таких действий не было и сотрудникам ГБР придется нести ответственность за такое следственное действие.

По мнению источника OBOZREVATEL, производство изъяли так как, возможно, хотели посмотреть, что именно есть в уголовном производстве, чтобы привязать задержанного в Киеве сотрудника Нацполиции к расследуемому Киево-Святошинским отделом полиции делу.

"Также возможно, что изъятие дела было произведено для того, чтобы человек, который обратился в СБУ с заявлением о вымогательстве, избежал уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений своему сотруднику. Но избежать этого не получится, так как и прокуратура, и следствие настроены предъявить подозрение и передать дело в суд", – рассказал наш собеседник.

Как выяснил OBOZREVATEL, ранее в полицию поступило заявление от работника станции техобслуживания, которая находится в Киево-Святошинском районе Киевской области. Мужчина сообщил, что его сильно избили владельцы СТО.

На место происшествия выезжали полицейские, провели следственные действия, изъяли Range Rover на польской регистрации. Но следователь в конце 2020 года закрыл это производство – правда, как утверждают в полиции, это была чисто техническая ошибка.

"Постановления о закрытии не было. И с прокуратурой было обговорено, что в январе производство будет возобновлено, вынесут подозрение и дело направят в суд. Экспертиза уже проведена – если изначально в деле шла речь о телесных повреждениях средней тяжести, то СМЭ показала нанесение тяжких телесных повреждений", – рассказали в полиции.

По информации нашего источника, владелец СТО, избивший сотрудника, якобы обратился к оперативнику уголовного розыска Нацполиции, чтобы тот помог вернуть автомобиль. Шла ли речь также о помощи с самим делом об избиении человека, переквалификации на более легкую статью и т.д. – неизвестно. Возможно, что опер просто развел "клиента", однако утверждать пока ничего нельзя – это станет известно по итогам расследования.

Как подтвердили OBOZREVATEL в полиции, Range Rover, на который в рамках уголовного производства был наложен арест, сейчас находится на штрафплощадке.

Один из наших источников говорит, что для задействования спецподразделения СБУ должны были быть веские основания.

"Обычно спецназовцев "Альфы" задействуют для задержания оборотней в погонах, лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, когда есть веские основания считать, что будет оказано сопротивление и т.д. Точно также используют и специальные подразделения полиции. А в данном случае по факту пришли изъять производство, которое не может испариться. Для чего нужен был такой цирк – непонятно. Для картинки? Для демонстрации весомости своей работе? Это все равно, что отправить запрос на личное дело, на характеристику, а потом взять спецназ и зайти в отдел кадров и "с боем" изъять это все", – объяснил он.

По его мнению, вечером 16 января все могло закончиться намного хуже.

"Могли схлестнуться два спецназа. Благо, что подразделение полиции особого назначения не находилось в тот момент на территории отдела в Боярке. А если бы да? Могли бы открыть огонь, так как имели все основания для этого", – добавил собеседник OBOZREVATEL.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к начальнику полиции Киевской области. Андрей Небытов подтвердил нашим журналистам, что никаких задержаний в Киево-Святошинском отделе полиции не было произведено, а изъяли исключительно уголовное производство.

В Госбюро расследований не отвечает ни один телефон для СМИ, а в СБУ потребовали отправить письменный информационный запрос.

Вечером 18 января стало известно, что задержанному в Киеве старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции предъявили подозрение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

По данным следствия, полицейский потребовал у человека взятку в размере 10 тысяч долларов США за закрытие следователем уголовного производства, неуведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, а также за возврат незаконно изъятого транспортного средства.