Минкульт без объяснений запретил Киеву проводить памятное мероприятие 9 мая – КГГА

Ежегодно 9 мая киевские городские власти проводят традиционное мероприятие по чествованию ветеранов Второй мировой войны, однако в этом году запланированные торжества впервые в истории столицы могут не состояться. Причина – в запрете Министерства культуры, которую чиновники возглавляемого Александром Ткаченко ведомства до сих пор не объяснили.

Подробности инцидента OBOZREVATEL сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

По ее словам, к торжествам 9 мая 2021 года на территории Национального музея Второй мировой войны в КГГА готовились заранее, как всегда.

"Ежегодно в независимой Украине и еще до провозглашения независимости город проводит там мероприятия, это локация, к которой привыкли киевляне, к которой привыкли ветераны Великой Отечественной войны. Там же планировались мероприятия и в этом году. Подписаны соответствующие договоры с Национальным музеем, в течение месяца тренировки проходили... Национальный музей подчинен Министерству культуры. Это структура Минкульта. Вчера была там встреча, совещание. Министерство располагало информацией о нашем мероприятии, видело сценарий. Это не какая-то новость. И вопросов вчера вообще не было никаких. И проблем не возникало" , - рассказала Хонда.

Однако с самого утра 8 мая, когда техника КГГА приехала в Национальный музей, чтобы начать монтаж конструкций для проведения торжеств – их просто не пустили на территорию учреждения. При этом генеральный директор музея Второй мировой войны Иван Ковальчук, объясняя причины такого запрета, ссылается на то, что получил соответствующее указание от Министерства культуры.

"С 6 утра машины, которые должны начать устанавливать конструкции, подключать все – просто физически не могут туда заехать. На наш вопрос о причинах - потому что официального никакого письма нет, документов нет никаких, - нам директор сообщил, что принято решение на уровне Министерства культуры не позволить заезжать для установки конструкций. Решения в письменном виде мы не видели – ни руководитель музея, ни мы. Речь идет исключительно об устном поручении", - говорит Хонда.

По словам чиновницы, когда в КГГА узнали о проблеме – сразу начали попытки связаться с Министерством культуры, чтобы прояснить ситуацию и понять причины неожиданного решения. Дозвониться к министру Ткаченко пытался и мэр Виталий Кличко. Ведь никаких официальных сообщений о том, что заранее спланированное и должным образом согласованное мероприятие столичной власти проводить запрещено, в КГГА не поступало. Все эти попытки оказались безрезультатными. Между тем шансы на то, что мероприятие, на которое были приглашены очень много людей, удастся провести – стремительно тают.

"Мы же не будем там ломать шлагбаумы или крушить имущество, чтобы заехать автомобилями. Мы понимаем, что у нас просто сбивается максимально график заезда техники на установке. И если мы в ближайшее время не заедем – мы не сможем завтра, 9 числа, провести мероприятие. А мы на него пригласили ветеранов, которые еще живы у нас, планировали там возложение цветов и молебен, большое количество людей задействовано... Это то мероприятие, которое всегда проходит 9 мая. В прошлом году его не было из-за пандемии, тогда были жесткие ограничения. А так каждый год мероприятие проходило. И если честно – мы шокированы, потому что мы не получили вразумительного объяснения причин", - рассказала Хонда.

Один из озвученных директором музея аргументов – ссылка на карантинные ограничения, которые якобы мешают проведению традиционного мероприятия – в КГГА отбрасывают.

"Киев вышел из "красной зоны". Мероприятие планировалось на свежем воздухе. И нормативы все рассчитаны. Я не знаю откуда этот аргумент – карантин", - разводит руками Хонда.

В столичной власти уверяют: если бы им объяснили причины такого решения – они бы с радостью пошли навстречу пожеланиям центральной власти и откорректировали собственные планы. Однако внезапная отмена мероприятия, которое долго готовилось, в которое вложены средства городского бюджета, на которое приглашены не только ветераны Второй мировой, но и военные, участвовавшие в современной российско-украинской войне, подразделения Нацгвардии и киевляне, для которых ежегодная встреча 9 мая возле монумента Родине-матери стала традицией – в КГГА понять не могут. Тем более, что город до сих пор не получил ни объяснений, ни подтверждения запрета.

"Если честно, я уже много лет работаю в системе КГГА – при различных общегосударственных мероприятиях – но с таким сталкиваюсь впервые. Разные бывают ситуации. Участие первого лица, разное бывает. Но, как правило, город всегда уведомляли, если, например, там будут какие-то мероприятия и надо откорректироваться. Мы же в одном городе находимся, в одном государстве. Знаете, сегодня День памяти и примирения, а мы, если честно, занимаемся непонятными вещами. Я для себя даже объяснить не могу, что это. И в чем причина. Я не вижу причин, почему мы не должны проводить это мероприятие. Средства на него выделены городом. Договор подписан с Национальным музеем. Если бы нам хотя бы поступил официальный документ с объяснением... Все бывает в жизни. Мы бы с пониманием отнеслись. Но у нас ничего совершенно нет", - утверждает Хонда.

Она добавляет: если проблему не удастся решить в ближайшее время – работа многих людей, задействованных в подготовке мероприятия, потраченные на это средства столичного бюджета и надежды немногочисленных уже ветеранов Второй мировой на традиционную встречу будут попросту утрачены.