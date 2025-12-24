'Мини Мисс Кияночка': в Киеве состоялся фестиваль детской моды и таланта

В столице состоялся XI Фестиваль детской моды и таланта "Мини Мисс Кияночка 2025" – одно из самых теплых и светлых детских событий этой зимы. Проект, который уже много лет вдохновляет, поддерживает и открывает новые имена, снова объединил талантливых детей Киева на большой сцене.

Видео дня

В рамках фестиваля прошел Большой Новогодний концерт "Мечты сбываются. Сила команд", где свои способности продемонстрировали юные артисты – воспитанники центра MRIYA EDUCATION, основательницей которого является Лана Тиграна! Именно под ее руководством осуществляется физическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие детей.

Сцена киевского культурного центра "Краков" в этот день стала местом встречи настоящих звезд и будущих талантов украинской сцены. Хедлайнеркой мероприятия стала Светлана Тарабарова, которая подарила гостям теплые песни, а также лично наградила всех участников фестиваля кубками и почетными дипломами.

Выступления конкурсанток оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли представители медиа, мастера спорта и профессиональные вокалисты.

Почетный член жюри, профессиональный вокалист, педагог и инноватор в сфере сценического искусства Сергей Зотович отметил чрезвычайно высокий уровень нынешних участников:

"В этом году на одной сцене собралось исключительное количество талантливых детей. Для нас это мощный стимул творить, вдохновляться и верить в прекрасное будущее Украины. Участники фестиваля вселяют веру не только членам жюри, но и каждому, кто мечтает жить в цветущей стране".

Свою экспертную оценку также предоставили:

– Надежда Васина, экс-участница национальной сборной по художественной гимнастике

– Тамара Борисова, PR-директор главного сайта Киева 44.ua

– Татьяна Коляда, главный редактор журнала SuperLady, основательница и соорганизатор Национальной премии "Дети – гордость Украины".

По словам президента Фестиваля "Мини Мисс Кияночка" Натальи Ковалевой, нынешний конкурс стал на уровень выше ведь участницы показали невероятный уровень подготовки и желание представлять Украину на национальных и международных платформах.

Победительницы фестиваля:

"Мини Мисс Кияночка 2025. Гран-при" – Алимханова Ясмин Алимханова, 9 лет

"Мини Топ-Модель Киева 2025. Гран-при" – Загоруйко Анита, 11 лет

Фестиваль "Мини Мисс Кияночка" вернется уже через год, а тем временем организаторы начинают подготовку к масштабному всеукраинскому проекту "Мини Мисс Украина 2026", среди участников которого будут и победительницы "Мини Мисс Киночка 2025"!