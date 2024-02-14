Мэр Киева Кличко встретился с вице-президентом Бундестага Геринг-Экардт

В столицу Украины посетила вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт. Мэр Киева Виталий Кличко встретился с ней в столичной мэрии.

Об этом сообщила пресс-служба городского головы Киева. Отмечается, что Кличко из Геринг-Экардт обсудил важные вопросы.

В частности, речь шла о необходимости продолжения реформ в Украине, соблюдении демократических принципов и усилении местного самоуправления.

"Вицеп президент Бундестага заверила в дальнейшей помощи Германии, в частности, и в восстановлении и восстановлении Украины как во время войны, так и в послевоенный период", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Германию за оказанную эффективную систему ПВО IRIS-Т, политическую и экономическую поддержку Украины.