Мэр Гамбурга прибыл с визитом в Киев. Фото

Днем 22 апреля мэр Гамбурга Петер Ченчер прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Политик намерен провести переговоры с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

В ходе визита Ченчер обсудит сотрудничество Киева и Гамбурга. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Ченчер заявил, что обговорит с Кличко поддержку украинской столицы в рамках "Пакта о солидарности и будущем". Также он добавил, что своим визитом хочет выразить поддержку и солидарность Украине.

"Привет, Киев! Сегодня я разговариваю в украинской столице с Виталием Кличко о поддержке в рамках нашего "Пакта о солидарности и будущем". Мне бы хотелось познакомиться с Киевом, выразить нашу солидарность и обсудить сотрудничество наших городов", – заявил Ченчер.

Также он отметил, что народ Украины мужественно, настойчиво и с огромной силой сопротивляется российской агрессии. По словам Ченчера, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока война не закончится и не начнется восстановление.

По предварительным данным, Ченчер проведет переговоры с Виталием Кличко и его братом Владимиром. Также у него запланированы встречи с представителями украинского правительства.

Ранее сообщалось, чьто вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек рано утром 18 апреля прибыл в Украину. Его поездка также держалась в секрете по соображениям безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, во время встречи Совета Украина – НАТО Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны для нашей страны. Произошло это 4 апреля.

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