Мемориальный центр Холокоста 'Бабий Яр' откроет синагогу: названа дата

Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению мемориального объекта "Место для размышлений" в Бабьем Яру. Его открытие запланировано 8 апреля по Дня Катастрофы и героизма европейского еврейства (Йом ха-Шоа).

Как рассказали в пресс-центре, арт-объект будет создан в виде символической мемориальной синагоги, которая подобно книге будет открываться и закрываться с помощью механизмов. Автором выступил всемирно известный архитектор Мануэль Герц, который спроектировал уникальную синагогу в Майнце, профессор Базельского университета.

"Меня вдохновила идея, что синагога может быть книгой, в которую мы приходим вместе читать и попадаем во вселенную рассказов, раскрывающих историю. Смысл в том, что она будет возведена на священной земле. Это будет не только дань памяти погибшим, но и взгляд в будущее", – объяснил Герц.

Конструкция будет сделана из амбарного дуба 200-300-летней давности из разных уголков Украины. Внутри она будет расписана узорами и текстами молитв, которыми украшали старинные синагоги на Западной Украине и которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.

Объект будет возведен без фундамента на небольшом участке за памятником Менора у склона оврага, где евреи традиционно собираются, чтобы почтить память своих близких, погибших в Бабьем Яру.

Стоит отметить, что в иудейской традиции синагога (на иврите "дом собрания") не является культовым сооружением, и может быть размещена в любом помещении.

"Синагога – это место, где религиозные евреи собираются для чтения и изучения священных текстов, для молитвы. Таким пространством вполне может быть новый арт-объект в Бабьем Яру, который будет возведен рядом с местом, которое традиционно является местом скорби и молитвы для евреев", – отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Украины и Киева.

Возведение арт-объекта "Место для размышлений" запланировано в рамках художественной концепции Мемориального комплекса и на основании разрешения Министерства культуры и информационной политики № 108 / 6.11.1 от 22.01.2021.