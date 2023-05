Масштабный съезд общественных активистов со всей страны: на Киевщине стартовали тренинги от ВОО 'Стоп коррупции'

19 мая в Ирпене стартовали первые учебные модули для представителей обособленных подразделений всеукраинской общественной организации "Стоп коррупции". Главная цель проекта – научить региональных активистов осуществлять общественный контроль за процессами восстановления их городов и поселков.

Об этом в комментарии " СтопКору" рассказал координатор проектного офиса организации Леонид Волошенко.

Он уточнил, что мероприятия организуются при финансовой поддержке "Black Sea Trust for Regional Cooperation", являющейся проектом "German Marshall Fund of the United States". То есть ВОО "Стоп коррупции" выиграла международный грант.

Образовательные мероприятия проводятся в рамках проекта "Общественный и медийный контроль за восстановлением разрушенных войной украинских городов". Проект предполагает, что местные активисты из регионов Украины будут изучать общие принципы и ведущий опыт органов местного самоуправления по восстановлению пострадавших от войны общин с целью распространения этого опыта в общинах, представляющих участники обучения, а также на всеукраинском общественно-политическом портале "Стопкор" в рамках партнерских отношений.

В пятницу, 19 мая, начался первый этап в рамках обучения общественных активистов. Он продлится три дня и содержит лекции, дискуссии, обучающие тренинги, выезд в разрушенную Бородянку. Будут базироваться ячейки "Стоп коррупции" в течение этого периода в городе Ирпень Киевской области.

По словам Леонида Волошенко, американские и европейские эксперты подчеркивают важную роль в участии общественности в процессах восстановления местных общин, определении приоритетов программ восстановления, общественном мониторинге реализации программ и проектов восстановления.

"Общественность должна иметь реальные инструменты влияния на определение приоритетов восстановления, создания стратегических документов, проектов и программ восстановления, принятия местных бюджетов, а также иметь доступ к местным данным по целевому использованию средств на восстановление, а местные власти должны быть прозрачными и подотчетными", - подчеркивает он.

В ходе открытия мероприятия выступил координатор ВОО "Стоп коррупции", журналист и волонтер Роман Бочкала, выразивший уверенность в серьезности намерений международных партнеров в контексте восстановления Украины.

"Знаково то, что мы собрались в Ирпене. Ведь российская агрессия начиналась с Ирпенщины. Мы видим, как город оживает и живет своей жизнью. Я уверен, что такое будущее ждет и другие регионы, которые серьезно пострадали от российской агрессии. Те важные. международные институции, которые сделали возможным это собрание и в принципе процесс подготовки к восстановлению и контролю над средствами, которые будут поступать для осуществления этого восстановления – говорит о том, что международные партнеры действительно собираются восстанавливать Украину. нужные механизмы общественного контроля за этим процессом, а также и обучение местных общин для осуществления контроля за этими ресурсами", - подчеркнул он.

Бочкала также анонсировал выезд общественных активистов в Бородянку, который планируется в субботу, 20 мая. А также пожелал плодотворной работы, обучения и обмена опытом.

В свою очередь председатель правления общественной организации Игорь Бондарчук отметил важность медийной поддержки в контексте контроля процессов восстановления украинских городов.

"Мы рады собраться здесь всем вместе и благодарны нашим иностранным партнерам. Уверен, что это позволит получить новые знания, вникнуть в процессы контроля за региональными и местными средствами для восстановления. Таким образом способствовать адекватным процессам восстановления, геополитическим процессам и возвращению украинцев домой. Ключевая история - это освещение тех фактов, которые общественные активисты будут видеть на местах. Каждую историю мы будем освещать. Здесь и Святогорск, и Харьков, и Херсон и многие другие люди, чьи города сильно пострадали в результате российской агрессии", - отметил Бондарчук.

Как сообщил корреспондент "СтопКора" Артем Ребров с места событий, участники тренингов уже провели кофе-брейк перед началом модуля и перешли к учебным аудиториям. В настоящее время обучение проходят около 30 человек.

Сегодня участников мероприятия ждет лекция Галины Дидковской, д.ю.н, проф., заведующего кафедрой уголовной юстиции Учебно-научного права Государственного налогового университета, а также дискуссии.