Маленко об угрозе вторжения России: победим, когда будем сохранять порох сухим, а нервы крепкими

Россия делает все, чтобы граждане Украины жили в атмосфере страха и тревоги. Такое нагнетание ситуации и есть главная цель гибридной кампании Кремля. Поэтому единственным правильным ответом украинцев будет не поддаваться страху, оставаться спокойными, с холодным умом оценивать новую информацию, думать и действовать прагматично.

С таким призывом обратился к землякам глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко. На своей странице в Facebook он призвал украинцев к объединенности и спокойствию.

Маленко отметил, что, учитывая последние события у границ Украины и на международной политической арене, многие люди в нашей стране испытывают тревожность, страх за близких и неуверенность в завтрашнем дне. Свежий опрос КМИС показал, что 48,1% украинцев считают реальной угрозу широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

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"Да, нас ежедневно испытывают на прочность. Каждое утро я проверяю, не "заменяли" ли метро или школу и детсад, куда ходят мои сыновья. Какова ситуация со взиманием войск и происходящее на границе с РФ и Беларусью", – поделился и своими переживаниями Маленко.

Депутат Киевского горсовета добавил украинцам прагматичного оптимизма, отметив, что у Украины есть мощные союзники, которые помогают нам и вооружением, и деньгами, и политической поддержкой.

"Наши союзники США, Великобритания, Канада предоставили нам за последнюю неделю рекордное количество вооружения.

Еврокомиссия предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере 1.2 млрд евро.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен делает такие заявления в сторону Российской Федерации, что нашим руководителям и не снилось", – отметил Маленко.

По мнению депутата, украинцы должны быть готовы к любому ходу событий, но ни в коем случае не загонять себя в депрессию и не о своих повседневных делах. Ведь главная угроза сейчас – растерянность, паника и разобщенность украинцев, чего и добивается агрессор.

"Сейчас главная угроза для нас – не российские танки. Ведь от танков нас защищают вооруженные силы, в которых мы уверены. Главная угроза – разобщенность, растерянность и паника. И именно этого наш враг ждет от нас. Давайте его разочаруем! Будем спокойно! работать, хранить прах сухим, а нервы крепкими. Так победим!", – призвал краян Григорий Маленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, США поставят в Украину новую партию военной помощи на фоне риска агрессии РФ.

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