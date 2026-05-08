Лучшие бибои и бигёрлз Украины поборются за шанс выйти на мировую сцену Red Bull BC one в Торонто

Киев будет принимать Red Bull BC One Cypher Ukraine 2026 уже 9 мая, где сильнейшие бибои и бигёрл страны сойдутся в батлах за шанс представить Украину на Мировом Финале в Торонто, Канада, 29 ноября 2026 года.

Видео дня

ВДНХ в Киеве превратится в эпицентр брейкинг-культуры 9 мая, когда топовые танцовщики страны будут бороться за главный национальный титул. Победители получат возможность выступить на международной арене – Мировом Финале Red Bull BC One в Торонто.

С ведущими MC Ben и MC Drone событие обещает стать мощным шоу брейкинг-талантов. Лучшие бибои и бигёрлз покажут максимум своих возможностей, демонстрируя впечатляющие powermove, сложные toprock, footwork, freeze и зрелищные трюки. За музыкальное настроение будут отвечать: DJ Bullet и DJ Johnny Blaze.

Нынешний лайнап включает ведущих бибоев и бигёрлз страны, которые готовы выложиться на полную, среди них Bboy Gimnast (главный тренер Сборной Украины), Bboy Raptor (1 место на Чемпионате Украины), Bboy Stimul (2 место на Чемпионате Украины), Bboy Play Rock (3 место на Чемпионате Украины) и еще 8 бибоев и 3 бигёрлз, которые участвуют по приглашению организаторов, так называемым wildcard. Еще 4 бибоя и 5 бигёрлз будут выбраны в результате Pre-selection, который состоится 9 мая непосредственно перед главным событием.

Судить Национальный отбор будут известные на локальном и международном уровнях эксперты – Бибой Flying Buddha, Бибой Tip Top T и Бигёрл Killa Kim.9 мая, 16:00ВДНХ, 1 павильон

Ставки максимально высоки: один бибой и одна бигёрл получат билет в Торонто на Red Bull BC One Last Chance Cypher 2026, где будут соревноваться с лучшими со всего мира за место в Мировом Финале.

Не пропусти шанс увидеть, как творится история брейкинга. Детали на https://www.redbull.ua/bcone

Справка: