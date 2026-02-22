Лицей в центре Киева получил генератор от Парижа: Кличко показал фото

Париж передал Киеву 8 генераторов. Один из них будет работать в столичном лицее в центральной части города.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях. Он показал фото генератора.

"Один из генераторов, которые сегодня передала Киеву от французской столицы мэр Парижа Анн Идальго, будет работать в одном из лицеев в центральной части города", – рассказал городской голова столицы.

Сегодня генератор уже доставили в учебное заведение. Виталий Кличко вместе с мэром Парижа Анн Идальго вместе посетили лицей.

"В целом Париж передал Киеву 8 генераторов мощностью по 112 кВт. 4 источника питания уже прибыли в город. В ближайшие дни ожидаем еще 4", – рассказал Кличко.

"Напомню, что с начала этого года — во время энергетического кризиса — Киев получил от партнеров и благотворителей из разных стран в целом более 840 генераторов различной мощности — от 5 кВт до 900 кВт", – отметил мэр Киева.