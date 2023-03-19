Лина Костенко олицетворяет дух и достоинство украинского народа: Кличко поздравил поэтесу с днем рождения

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с Днем рождения украинскую поэтессу и писательницу, диссидентку и моральный авторитет украинцев Лину Костенко, которой сегодня исполнилось 93 года. Кличко отметил, что Лина Костенко олицетворяет дух и достоинство украинского народа.

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Поздравление мэр Киева обнародовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня день рождения человека, олицетворяющего дух и достоинство украинского народа, – Лины Костенко. Творчество Лины Васильевны вдохновляет украинцев бороться за свою свободу и побеждать, не изменять идеалам и гордиться своей страной, – подчеркнул мэр столицы. – Спасибо за ваш талант, несокрушимость принципов, за вашу силу и благородство! Счастлив быть знакомым лично. Много лет, Лина Васильевна! Слава Украине!", - написал Виталий Кличко.