Зарплаты работников скорых Киева выше, чем средние по Украине, – Белоцерковец

В Киеве заработная плата сотрудников экстренной медицинской помощи выше, чем средняя по стране.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, столичная власть за свой счет оплачивает зарплаты водителям "скорых", а также выделяет средства на горюче-смазочные материалы.

"39 тысяч гривен – врач, 32 тысячи гривен – фельдшер, 22 тысячи гривен – санитар. Это зарплаты, которые получают работники экстренной медпомощи в Киеве", – уточнил Белоцерковец.

Отметим, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что более 27,7 тысяч столичных медицинских работников уже начали получать увеличенные доплаты из бюджета города.

"В частности, более 8 тысяч врачей, почти 12 тысяч среднего медперсонала, и почти 7,6 тысяч младшего медицинского персонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы", – рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине хотят пересчитать прожиточный минимум и отвязать его от зарплат судей, прокуроров и некоторых штрафов.