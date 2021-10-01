За последние три года в столице заменили 340 километров аварийных трубопроводов, – Кличко

За последние три года в столице заменили 340 километров аварийных трубопроводов. Киев продолжает реконструкцию теплосетей, чтобы обеспечить надежность и качество теплоснабжения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по замене аварийного участка сети на улице Леваневского в Соломенском районе города, сообщила пресс-служба.

"В этом году мы обновили около 70 км сетей. Наиболее масштабные проекты – на улицах Гетьмана, Архипенко, Вифлеемской, Кулибина, Старонаводницкой и на улице Леваневского, где мы сейчас находимся. Здесь идет замена 1,1 км тепловой магистрали диаметром 0,6 метра. За последние годы именно здесь было 14 серьезных аварий. Сеть проработала уже почти 60 лет. От нее получают тепло 25 жилых домов, 2 школы и 2 административных здания", – сказал Кличко.

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"В общем, в 2019 году мы заменили в столице более 340 километров аварийных трубопроводов", – сообщил мэр Киева.

Он отметил, что во время работ применяют современные технологии. Вкладывают трубы с предварительной изоляцией, которые являются надежными и имеют гарантию 30 лет, а служить будут гораздо дольше. Это уже позволило снизить уровень тепловых потерь на сетях.

Он напомнил, что теплоэнергетический комплекс города Киева является одним из крупнейших в Европе. Это более 2,7 тыс. км теплосетей, две мощных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия". А также – почти 200 станций теплоснабжения и котельных. Именно эта система обеспечивает более 15 тыс зданий столицы, в том числе жилых домов.

Около 17 лет теплоэнергетический комплекс города находился в управлении частной компании – ПАО "Киевэнерго". В 2018 году городская власть вернула его в управление общины Киева и начала масштабную программу по модернизации.

"Сегодня мы находимся на старте отопительного сезона. Несмотря на кризис, сложившийся в вопросе приобретения природного газа и компенсации разницы в тарифах, Киев полностью обеспечил техническую подготовку к зиме. Совершили необходимые капремонты, в частности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6", – подчеркнул Кличко.

Также в городе провели гидравлические испытания теплосетей и предупредили те аварии, которые могли бы возникнуть зимой. Выполнили техническую подготовку жилых домов. И все дома, которые обслуживаются коммунальными управляющими компаниями, сегодня имеют соответствующие акты готовности к зиме.

"Я хочу обратить внимание руководства "Киевтеплоэнерго" на два аспекта: необходимость усилить работу аварийных бригад для круглосуточного дежурства на старте отопительного сезона и которые бы оперативно реагировали на любые аварийные ситуации. А также – соблюдать сроки выполнения как плановых ремонтов, что уже в финальной стадии, так и возможных аварийных повреждений. На любой перенос сроков без причины и без информирования жителей будет реакция со стороны города", – заявил Кличко.