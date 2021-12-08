За последние несколько лет мы открыли в столице уже 35 новых детсадов, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил полностью обновленный детский сад №661 на Оболони, на улице Приречной. Это уже 35-й из новых садиков, открывших за последние несколько лет в столице.

“Мы продолжаем вкладывать средства в самое ценное – в образование и воспитание наших детей. И сегодня представим уже третий за этот год новый детский сад в столице. Всего за несколько последних лет мы построили или полностью реконструировали 35 дошкольных учреждений, – сообщил мэр. Обновленный садик уже работает. На сегодняшний день его посещают 180 детей. Мощность заведения – 14 групп, 250 мест. Здание, построенное более 40 лет назад, было в аварийном состоянии. В 2018 году мы начали здесь проводить работы по капитальному обновлению”, – добавил Кличко.

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В частности, в заведении утеплили фасад, заменили окна, отремонтировали кровлю, внутренние помещения: спортивный и музыкальный залы, пищеблок и прачечную. Установили пожарную сигнализацию. Построили летний бассейн, стадион с искусственным покрытием, установили новые детские игровые площадки, теневые навесы, баскетбольную площадку.

В детский сад закупили современную мебель, технологическое, игровое, спортивное оборудование.

Также в дошкольном учебно-воспитательном учреждении работают три группы для детей с задержкой психологического развития.

Напомним, ранее в этом году в столице открыли новый детсад на Троещине и детский сад после капремонта (фактически новый) – в Дарницком районе города. А до конца года планируется открыть еще один садик в Святошинском районе.

Открыли в сентябре и новую современную энергоэффективную школу №22 в Соломенском районе столицы. Также пристроили еще один учебный корпус в гимназию в Голосеевском районе и провели реконструкцию старого помещения. А до конца года планируется завершить надстройку этажа в школе в Голосеевском районе города.

За семь последних лет финансирование образовательной сферы выросло более чем в 5 раз. – С 5 млрд грн в 2014 году более 26 млрд в 2021-м. На следующий год город планирует выделить также рекордную сумму – более 26 млрд грн.