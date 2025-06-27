Выполнял задание кураторов: правоохранители допросили подрывника, который совершил покушение на нацгвардейца в Киеве

В четверг, 26 июня, правоохранители оперативно допросили подрывника, который совершил покушение на нацгвардейца в Киеве. Он сообщил, что выполнял задание своих российских кураторов.

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Такое заявление сделала в эфире телемарафона пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис. Она также сообщила, что оперативники управления уголовного розыска Днепровского управления полиции вместе с СБУ установили личность подрывника, который оказался жителем Киевской области.

"Представители спецслужбы страны террориста, в частности, поставили ему задачу о ликвидации военнослужащего. Предварительно, по словам этого 19-летнего жителя Киевской области, который был уличен на этом преступлении, он не знал, что это военный. Впрочем, это уже будет выяснять следствие", – добавила она.

Ранее стало известно о том, что сотрудники Нацполиции и СБУ задержали агента ФСБ РФ, который в столице пытался совершить теракт и убить военного. Злоумышленником оказался 19-летний житель Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины в Харькове задержали российского агента, совершившего теракт по заказу спецслужб РФ. 19-летняя харьковчанка под видом "волонтерской помощи" передала украинским военным заминированный скутер.

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