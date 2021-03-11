Княгини, герои войн, писательницы и актрисы. Женские памятники Киева. Фото

В Киеве большое количество интересных памятников и арт-объектов, однако не так много, в нашем городе изваяний, посвященных женщинам.

OBOZREVATEL рассказывает о самых интересных женских монументах столицы.

Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади – старейший сохранившейся памятник в Киеве, посвященный женщине. Мраморный памятник на розовом граните открыли в 1911 году, а в 1919 году его разрушили. Какое-то время вместо уничтоженной скульптуры на постаменте стоял бюст Тараса Шевченко, однако и его разрушили. Восстановили историческую достопримечательность лишь в 1996 году. Монументальный памятник призван подчеркнуть выдающеюся роль княгини Ольги в обустройстве Киевской Руси.

Памятник Татьяне Маркус. Скульптуру единственной женщине Герою Украине открыли 1 января 2009 года, при том, что она трагически погибла от рук нацистов еще в 1943 году. Женщина уничтожила десяток немецких офицеров и была замучена нацистами. В бронзовом изваянии перед нами предстает молодая девушка полная решительности и уверенности в себе.

Памятник Марии Заньковецкой в Городском саду. Удивительной красоты монумент, выдающийся актрисе, появился в Городском саду в 1974 году. Он находится недалеко от летней сцены, которую киевляне прозвали "Ракушка". Актриса обожала сцену, потому и место для скульптуры выбрали неслучайно. Бронзовая статуя высотой около трех метров поражает задумкой – Заньковецкая сложив руки на груди о чем-то мечтает.

Две Ахматовы. Гениальная поэтесса Серебряного века не раз бывала в Киеве и отзывалась о нашем городе с особой теплотой. Список ее киевских адресов исчисляется десятками. Недаром ей посвятили целых два памятника. Один в Мариинском парке, а другой возле станции метро "Черниговкая". На обеих скульптурах поэтесса изображена молодой.

Памятники Елене Телиге. Известная украинская поэтесса, деятель ОУН, удостоилась в нашем городе двух памятников. Один расположен на так называемой "поляне", возле Национального технического университета "Киевский политехнический институт", а другой в Бабьем яру. На первом монументе возле КПИ, молодая поэтесса сидит на скамейке с тетрадкой на колене. А вот в Бабьем яру Телига изображена в шляпке, платье и с книгами на руках. Ветер обволакивает ее со всех сторон. Позади монумента две гранитные стелы. Именно в Бабьем яру поэтесса была убита нацистами...

Леся Украинка на Печерске. Киевский памятник Лесе Украинки представляет собой бронзовую фигуру писательницы высотой 5 метров, установленную на постаменте из чёрного лабрадорита. Леся Украинка изображена смелой женщиной с сильной волей и уверенностью в себе. Все, как и в жизни. Монумент общей высотой 10 метров открыт в 1973 году.

Анна на Львовской площади. Памятник Анне Ярославне, киевской княжне, Королеве Франции в Киеве находится на Львовской площади в историческом центре города. Скульптура изображает дочь Ярослава Мудрого, в виде ребенка (ведь именно детские ее годы прошли в Киеве).

Памятник является первым в большом проекте "Путь Королевы", инициатором которого является Международный фестиваль искусств "Anne de Kyiv Fest". Отметим, что похожий памятник есть в Тулузе (Франция), а его гипсовая копия хранится в Вышгородском историко-культурном заповеднике.

Отметим, что это не все монументы, где присутствуют женщины. Например, памятник легендарной Лыбеди с братьями – основателями Киева расположен в Наводницком парке, а в парке "Победа" несколько лет назад открыли памятник "Люди Победы", посвященный ветеранам ІІ Мировой войны.

Позировали для скульптурной композиции - летчик, Герой Советского Союза Иван Иванович Селифонов и стрелок-радист Анна Федоровна Коломейцева.

А еще столицу украшает огромная "Родина-Мать" на Печерских холмах, которая символизирует мужественность и стойкость нашего народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошла уникальная выставка "Леся Украинка:150 имен" на которой показывали личные вещи гениальной писательницы.