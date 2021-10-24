Водители смогут выкупать паркоместа в Киеве: в КГГА назвали условия и цену

В Киеве желающие смогут "купить" парковочное место в любом районе столицы. Продавать паркоместа будут на специальном аукционе.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов. Цена за парковку в каждой локации столицы будет разной.

"В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронировано машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны. От 4410 гривен в мессяц - II зона и так далее", – уточнил Усов.

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Он отметил, что при этом количество забронированных машиномест в столице не будет превышать 40%. Таким образом минимум 60% парковочного пространства Киева всегда будет оставаться общедоступными для каждого.

"Машиноместо в пределах одного паркоместа будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование. Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты", – подчеркнул Усов.

Чиновник добавил, что участие в аукционе сможет принять любой желающий, кто хочет воспользоваться услугой предоплаченной парковки.

"Это может быть владелец бизнеса, у здания которого расположен парковка, человек, который ежедневно приезжает в эту местность и тому подобное", – резюмировал Усов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 30 сентября на улице Генерала Алмазова, 14 водитель Skoda Oktavia избил инспектора по парковке. У пострадавшего диагностировали перелом носа, а злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.