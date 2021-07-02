Власти Киева считают невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, – Бондаренко

Столичные власти вопреки решению Кассационного административного суда считают невозможным введение в эксплуатацию 12-этажного дома на Подоле, расположенного на улице Нижний Вал, 27-29. Выдача сертификата готовности к эксплуатации этого объекта может квалифицироваться как уголовное преступление.

Об этом заявил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в своем Facebook. По его словам, сооружение может восстановить функционирование только после того, как ООО "Патели Лизинг" снесет самовольно достроенные на ней этажи.

Бондаренко отметил, что городская власть продолжает отстаивать позицию киевлян в судебных спорах относительно "дома-монстра".

"К сожалению, Киевский городской совет не был привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра" в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельного участка", – отметил заместитель мэра столицы.

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"Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна – этажность этого одоробла должна быть приведена к первичным показателям", – отметил Бондаренко.

Напомним, Киевский городской совет обжалует решение северного апелляционного хозяйственного суда о введении в эксплуатацию дома на Подоле.