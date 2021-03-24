Виталий Кличко рассказал, как будет происходить обучение в школах Киева с 25 марта

В Киеве для учащихся 5-11 классов обучение начнется с 25 марта в дистанционном формате, младшая школа продолжит учебный процесс в офлайн-режиме.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, в среду 24 марта.

"Ученики младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник. Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов", – подчеркнул Кличко.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной болезни в городе остается напряженной. Глава КГГА также призвал соблюдать карантинные мероприятия и пользоваться общественным транспортом только по необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 23 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1300 человек , что стало рекордом с начала 2021 года.