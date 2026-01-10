Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как работает резервное питание в медучреждениях столицы.

Видео дня

В частности, посетил одну из крупных опорных больниц. Там есть своя скважина для воды, работает автономная котельная, есть электрогенератор. Поэтому в условиях чрезвычайной ситуации заведение полноценно функционирует и оказывает необходимую помощь пациентам.

Об этом глава столицы написал в своем Telegram-канале.

В этой же больнице Виталий Кличко посетил пострадавших во время последней атаки врага на Киев. Здесь лечится и один из медиков, который получил ранения в Дарницком районе во время оказания помощи пострадавшим жителям поврежденного дома.

"Все пациенты больницы получают медицинскую помощь в полном объеме. Находятся в тепле", – сообщил мэр.

За последние несколько лет город оборудовал автономными котельными 8 медучреждений, 13 медучреждений имеют скважины для воды. 13 больниц оперативно подключены к передвижным мобильным котельным.

Виталий Кличко поблагодарил наших медиков за неутомимую профессиональную работу в таких сложных условиях!