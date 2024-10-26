Виталий Кличко поздравил участников благотворительного спортфеста DYKA GONKA

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил участников состоявшегося в Киеве благотворительного спортфеста DYKA GONKA.

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Об этом глава столицы написал в своем Telegram.

"Поздравил участников благотворительного спортфеста DYKA GONKA, состоявшегося в столице в поддержку лучших 15 военных бригад ВСУ", – написал Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что DYKA GONKA – сочетание трех видов активности: бег по пересеченной местности, преодоление препятствий и борьба с вызовами природы. Также наши защитники приняли участие в гонке FPV дронов и состоялся благотворительный аукцион.

"Поблагодарил участников, военных — представителей бригад ВСУ за их профессионализм, силу воли и героизм в защите нашего государства. С честью и благодарностью принял в подарок шевроны всех бригад, военные которых принимали участие в фестивале", – сообщил глава столицы.