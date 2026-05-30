Виталий Кличко открыл в Киеве обновленную Бельгийскую аллею

Накануне Дня Киева, вместе с послом Королевства Бельгия в Украине Люком Якобсом, в присутствии других послов и представителей дипломатических миссий в Украине, Виталий Кличко открыл в Шевченковском районе столицы обновленную Бельгийскую аллею, которая находится рядом с колокольней Михайловского Златоверхого монастыря.

Видео дня

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram.

Кличко напомнил, что аллея была создана 8 лет назад — в знак украинско-бельгийской дружбы, развития международного партнерства и культурного диалога между Украиной и Королевством Бельгия.

А теперь на аллее установили культурный артобъект "Украинский щит", созданный скульптором Алексеем Степановым — при участии украинских ветеранов. Сегодня презентовали этот арт-объект.

"Киевзеленстрой", СЗН и ШЕУ Шевченковского района обновили пространство аллеи. Благоустройство и озеленение выполнили благодаря привлечению меценатских средств бельгийской стороны", – написал Кличко.

На церемонии презентации звучала бельгийская музыка и гимн Евросоюза — в исполнении Ирины Рябчун на колоколах колокольни Михайловского собора Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Мэр Киева вместе с Люком Якобсом поднялись на колокольню, чтобы увидеть игру на колоколах.

Виталий Кличко поблагодарил бельгийских партнеров за этот подарок городу. За поддержку Киева и Украины во время полномасштабной войны. И за всю оказанную помощь!