Виталий Кличко открыл в Киеве обновленную Бельгийскую аллею
Накануне Дня Киева, вместе с послом Королевства Бельгия в Украине Люком Якобсом, в присутствии других послов и представителей дипломатических миссий в Украине, Виталий Кличко открыл в Шевченковском районе столицы обновленную Бельгийскую аллею, которая находится рядом с колокольней Михайловского Златоверхого монастыря.
Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram.
Кличко напомнил, что аллея была создана 8 лет назад — в знак украинско-бельгийской дружбы, развития международного партнерства и культурного диалога между Украиной и Королевством Бельгия.
А теперь на аллее установили культурный артобъект "Украинский щит", созданный скульптором Алексеем Степановым — при участии украинских ветеранов. Сегодня презентовали этот арт-объект.
"Киевзеленстрой", СЗН и ШЕУ Шевченковского района обновили пространство аллеи. Благоустройство и озеленение выполнили благодаря привлечению меценатских средств бельгийской стороны", – написал Кличко.
На церемонии презентации звучала бельгийская музыка и гимн Евросоюза — в исполнении Ирины Рябчун на колоколах колокольни Михайловского собора Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.
Мэр Киева вместе с Люком Якобсом поднялись на колокольню, чтобы увидеть игру на колоколах.
Виталий Кличко поблагодарил бельгийских партнеров за этот подарок городу. За поддержку Киева и Украины во время полномасштабной войны. И за всю оказанную помощь!