Вблизи Киева силами ПВО был уничтожен вражеский БПЛА – КГВА

В воздушном пространстве к северу от Киева в понедельник, 20 марта, был обнаружен вражеский БПЛА. Благодаря профессионализму украинских подразделений ПВО он был уничтожен.

Видео дня

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жители столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен враждебный объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена. В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону!", – рассказал Попко.

Кроме того, он призвал жителей Киева соблюдать требования по порядку действий в случае получения объявления воздушной тревоги.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", – резюмировал начальник КМВА.

Напомним, в ночь на 18 марта Россия атаковала Украину 16-ю иранскими дронами-камикадзе. Силы ПВО Украины сбили 11 из них. Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.

Как сообщал OBOZREVATEL, опасность ракетных ударов по Украине не снизилась и запуск иранских дронов-камикадзе может быть предвестником применения более серьезных вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!