В центре Киева разгуливала свинья

В субботу, 3 апреля, в центре Киева заметили свинью, которую выгуливала хозяйка.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Владелица вывела своего питомца на прогулку по самым замечательным улицам центра города - Богдана Хмельницкого, Владимирской.

Животное, несмотря на теплую погоду одели в вязаную кофточку. Свинья была на поводке и бегала за хозяйкой. Десятки людей фоткали диковинного домашнего питомца.

"Теплая погода ей наверное по душе, смотрите как она хрюкает от удовольствия", - отметила одна из прохожих.

Настоящий ажиотаж вызвало появление животного возле здания Национального театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. Свинья остановилась возле здания и не хотела никуда идти.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киве уже появились первоцветы, а в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина уже через несколько дней зацветут магнолии.