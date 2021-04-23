В центре Киева пьяный мужчина в рясе священника бросался на людей. Видео

В пятницу, 23 апреля, в Киеве на Подоле пьяный мужчина в рясе священника устроил дебош. Вероятный служитель церкви бросался на прохожих и сильно толкнул одну из девушек, которые встретились на его пути.

До этого мужчину заметили на Контрактовой площади. Там он сидел между дверьми супермаркета и походил на бездомного, пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Выяснилось, что гражданин приехал в столицу из Сумской области. Цель его визита неизвестна, как и то, в какой именно церкви он служит – в ответ на вопросы мужчина показывал средний палец.

Дебошира задержали сотрудники Патрульной полиции Киева. Его доставили в отделение за распитие алкогольных напитков в общественном месте, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Осторожно, на видео присутствуют нецензурная лексика и жесты!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе в четверг, 22 апреля, мужчина устроил погром в супермаркете "АТБ". Он утверждает, что таким образом отомстил за свою жену, которую якобы ударили за то, что она находилась в магазине без маски.