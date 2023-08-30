В центре Киева начала действовать выставка, посвященная защитникам, отдавшим свою жизнь за Украину. Фото

В центре Киева на Софийской площади открыли фотовыставку "Воины света". Она посвящена защитникам и защитницам, отдавшим жизнь за Украину в боях с российскими оккупантами.

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Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает пресс-служба КГГА. Экспозиция будет продолжаться в течение месяца и представлена на украинском и английском языках.

"Мы каждый день помним цену нашей свободы и независимости. И, к сожалению, каждый день мы вспоминаем все больше и больше наших Защитников и Защитниц, отдавших свою жизнь за свободную Украину. Это люди из разных уголков страны, с разными профессиями и жизненными путями . Но всех их объединяет любовь к Украине и желание защитить ее от врага. Мы помним всех, кто погиб, защищая наше небо, нашу землю, нашу свободу. Мы постоянно вспоминаем их имена, их лица, их подвиги", – отметила Хонда.

По ее словам, выставка насчитывает 156 информационных планшетов. На стендах размещены фотографии и жизнеописания Героев, отдавших свою жизнь в боях за Мариуполь, Бахмут, Марьинку, Иловайск. Это военнослужащие подразделения "Азов", батальона "Донбасс" и 3-й штурмовой бригады.

Также экспозиция напоминает о трагедии в Оленевке, в результате которой погибли около полусотни военнопленных защитников Мариуполя. Во время открытия семьи воинов почтили память о своих родных зажиганиях лампадок на инсталляции "Стальное Азовское Сердце".

"Вечная слава всем нашим Защитникам и Защитницам, которые до последнего вздоха боролись за свободное будущее Украины. Вечная память нашим Героям!", – резюмировала Хонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 21 августа, по улице Крещатик начали устанавливать уничтоженную технику российских оккупантов. Ко Дню Независимости в центре столицы проводили выставку вражеского металлолома.

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