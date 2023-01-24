В столичной многоэтажке заметили генератор на балконе: владелец ''ничего не слышал'' о безопасности и правилах пользования. Фото и видео

В многоэтажном доме в Шевченковском районе Киева владелец квартиры на девятом этаже установил генератор прямо на балконе. Так столичные жители решили проблему регулярного отсутствия света.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL, опубликовав кадры сияющих окон на фоне мрачного фасада обесточенной высотки. При этом генератор работает явно с нарушениями всех техник безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот так работает генератор на Щусева 10/а, третий подъезд, там трубка торчит из балкона и с нее идет белый дым, и очень слышно гул", – рассказал журналист и очевидец.

Стоит отметить, что квартира незаурядного инженера выглядит действительно эффектно. Как отмечают сами соседи, пока весь район сидит без света, апартаменты по указанному адресу горят как новогодняя елка.

Напомним, что в Оболонском районе Киева жильцы квартиры применили аналогичную практику, чтобы решить проблему регулярного отключения электроэнергии. Генератор установили во дворе на расстоянии не менее 6 метров от дома, а кабель от нее протащили до окна на балконе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже неоднократно штрафовали владельцев генераторов якобы за продажу электроэнергии, при этом сами факты продаж не были зафиксированы. Все больше предпринимателей в стране жалуются на эту проблему.

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