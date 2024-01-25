В подарок 50 FPV-дронов: Кличко поздравил 42-ю отдельную механизированную бригаду с днем основания. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил 42-ю отдельную механизированную бригаду оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ с днем основания. Он пожелал бойцам поскорее вернуться домой с победой – военным передали в подарок 50 FPV-дронов.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Столичная громада продолжит помогать ВСУ.

"Сегодня день своего основания отмечает 42-я отдельная механизированная бригада оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Сейчас бойцы защищают Украину на передовой на Донбассе. Поздравляю вас с днем рождения бригады. Удачно выполненных боевых задач, сил, оптимизма. И всем как можно скорее вернуться с победой домой. Передали им в подарок 50 FPV-дронов. Чтобы помогали нашим защитникам уничтожать врага! Приближаем Победу вместе! Слава Украине!" – написал Кличко.

Напомним, ранее мэр заявлял, что парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Забрав НДФЛ, депутаты и правительство демонстрируют, что центральные власти не справились с финансированием армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев подготовил проект бюджета города на следующий год и, несмотря на отобранный НДФЛ, продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины. В частности, в 2024 году столица направит еще миллиард гривен нашим воинам.

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