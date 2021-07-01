В первый день июля Киев накроет ненастье: пройдут ливни с грозами и град

В четверг, 1 июля, в Киеве будет царить непогода. В городе ожидаются грозы, днем – град и шквалы ветра 15-20 м / с.

Об этом предупредили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности, желтый). (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на непогоду, в городе будет царить теплая погода. Днем температура прогреется до +29 градусов.

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В КГГА также напомнили основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться горожанам во время сильного ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 29 июня Киев накрыли грозовые дожди с градом. В отдельных районах град стоял стеной более 10 минут. Опасные осадки наблюдали также в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в столице задержатся ливни с грозами. Впрочем, в городе спадет жара.