В Киевсовете рассказали, сколько средств выделили на доплаты медикам Киева

На доплаты медикам Киева из бюджета города дополнительно выделено более 1,4 миллиарда гривен.

Как рассказал глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко, на этот шаг столичные власти пошли, поскольку возможности госбюджета ограничены, передает издание Вечерний Киев.

Он добавил, что в этом году бюджет Киева составляет более 60 млрд гривен. При этом расходы – 57 млрд гривен.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица может получить вакцину против коронавируса в ближайшие несколько недель. Он добавил, что лично ведет переговоры с производителями препаратов.

"До того момента, как контракт будет подписан, об этом объявлять не нужно, но уверен, что в ближайшие недели город Киев сможет получить вакцину", – сказал городской глава.

Кличко планирует закупить вакцину для Киева за счет местного бюджета. Он напомнил, что на это было выделено 140 миллионов гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение 30 марта зарегистрировали 1100 случаев коронавирусной болезни COVID-19.