В киевском ТЦК заметили большую очередь мужчин на обновление данных: военные назвали причину. Фото и видео

В ТЦК Соломенского района Киева зафиксировали большие очереди из мужчин. Люди часами стоят в коридорах, чтобы обновить свои данные и пройти медицинскую комиссию.

Об этом сообщили в социальных сетях. В субботу, 4 мая, вступит в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту.

"Вот такие очереди на медкомиссию в Соломенском ТЦК в Киеве", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото можно увидеть, сколько мужчин пришло в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Отмечается, что очереди очень большие и чтобы пройти ВМК лучше "брать отпуска на работе, или искать жилье рядом".

Со своей стороны, спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин со своей стороны подтвердил, что количество граждан, пришедших в ТЦК, действительно увеличилось.

"Подавляющее количество стоящих в очередях это все же военнообязанные, имеющие основания для отсрочки, или имеющие основания для бронирования. Если говорить состоянием за последние несколько дней – очереди действительно увеличились, но больше наблюдается не военнообязанные, добровольно или по повесткам, а те, которых присылают предприятия для бронирования", – уточнил Истомин.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации в Украине, мужчинам призывного возраста нужно будет в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в центрах комплектования.

В нынешних условиях ТЦК придется ставить на учет минимум 93 мужчин в час, и понятно, что центры не будут успевать. Доктор юридических наук с 15-летним опытом работы в прокуратуре Роман Мудрый считает, что центры будут успевать, если им поможет государство.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, может угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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