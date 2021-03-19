В киевском метро мужчина прокатился в противогазе. Фото

В пятницу, 19 марта, в Киевском метрополитене заметили мужчину, который сидел в вагоне метро в противогазе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Камбарова. Новый "вид" защитной маски она заметила у мужчины, ехавшем на станции метро "Гидропарк"

"Неизвестный мужик, прости за использование твоего фото без письменного согласия.

Но все же. На метро "Гидропарк" даже защита от короны суровее", - подписала фото пользователь соцсети.

Для чего мужчина одел на себя противогаз неясно. Вероятно, таким образом он подготовился к новым карантинным ограничениям, которые будут действовать в столице с 19 марта по 9 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. При этом заполненность мест для сидения – 50%.