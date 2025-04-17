В Киевской области женщина выпала с балкона горящей квартиры на пятом этаже. Подробности и фото

В Кагарлыке Киевской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. К сожалению, с балкона горящей квартиры выпала женщина, пытавшаяся спастись там от огня.

Видео дня

Причину возникновения возгорания установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины

По словам спасателей, 17 апреля в 7.02 они получили сообщение о задымлении квартиры на последнем этаже пяти этажного жилого дома в городе Кагарлык.

"Уже на месте чрезвычайно установлено, что пожар возник в однокомнатной квартире на последнем этаже дома. Перед началом работ, спасателями было обнаружено пострадавшее лицо 1982 года рождения, которое, по словам соседей, выпало с балкона горящей квартиры. Пожар ликвидирован в 7:46", – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киевщины уточнили, что, по предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности электросети. Окончательные выводы по поводу пожара в полицию предоставят пожарные.

Сейчас женщина находится в реанимационном отделении Кагарлыкской многопрофильной больницы, где ей предоставляется вся возможная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева произошел пожар в двухэтажном здании. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!