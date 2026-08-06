В Киевской области легковой автомобиль протаранил автобус, а затем сбил женщину на остановке. Фото и подробности

В Белой Церкви Киевской области автомобиль ВАЗ на скорости протаранил автобус, который высаживал пассажиров на остановке. После этого легковой автомобиль сбил женщину на тротуаре.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в Белой Церкви на бульваре Александрийском произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля ВАЗ на скорости врезался в бордюр, а затем протаранил маршрутный автобус WDL, который осуществлял высадку пассажиров.

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После этого легковой автомобиль сбил 53-летнюю женщину, которая находилась на остановке общественного транспорта. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту ДТП с пострадавшей (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области пьяный тракторист сбил 6-летнюю велосипедистку. К сожалению, от полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева автомобиль Daewoo на большой скорости протаранил Volkswagen на проспекте Степана Бандеры. В результате столкновения водитель последнего автомобиля погиб – виновник ДТП, который сел за руль в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования, был задержан.

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